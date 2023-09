Special Cup, vince l'Albano Primavera

Mentre l'autunno prova a far capolino negli ultimi scampoli d'estate, a San Marino spunta la primavera. O meglio l'Albano Primavera che si aggiudica la Special Cup 2023, quest'anno torneo di calcio a 5 per soli atleti Special Olympics. Ieri gironi e semifinali, stamattina le partite per assegnare le posizioni definitive, dalla prima alla 12ª.

Nella finalissima, Albano si impone 4-1 sugli Insuperabili Fispes. 3° posto per il Castellarano, vincente 6-2 nella finalina con gli Insuperabili Roma. Seguono la squadra C degli Insuperabili, Soccer Dream Fermana, Associazione Fuorigioco, Samba Rimini, Calcio Veneto, le due formazioni di Sport In Veneto e i padroni di casa del San Marino.

Circa 150 i calciatori in campo, alcuni dei quali capaci di gesti atletici straordinari. Come il sudsudanese Paul Mabior, un capolavoro di coordinazione nella sua corsa a “una gamba +2”.