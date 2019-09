Torna il diario agenda del calcio sammarinese

Anche quest'estate la Federcalcio di San Marino ha realizzato il diario scolastico. È la sesta edizione dell'iniziativa curata da Eraldo Reggini. Il diario/agenda è stato distribuito in oltre 800 copie ai bambini del settore giovanile di base della Federcalcio sammarinese. Il diario è arricchito da pagine dedicate alla storia di San Marino e dei Castelli. Uno spazio anche per San Marino RTV e in particolare al nuovo sito della radiotelevisione di Stato e alla nuova applicazione per cellulari. Inoltre sono inseriti tutti gli appuntamenti che riguardano le nazionali sammarinesi.