Under 17: San Marino lotta, l'Italia passa 4-0. E segna anche Camarda...

Un’esperienza da portarsi dietro per tutta la vita, da ricordare e raccontare in futuro. L’esordio della Nazionale Under 17 di San Marino nelle qualificazioni agli Europei di categoria é al “Valentino Mazzola” di Santarcangelo contro l’Italia. Una partenza da brividi, di fronte ci sono i migliori giocatori della Penisola: Inter, Roma, Atalanta, Juventus, Milan.

Tra i titolari anche quel Francesco Camarda che é sulla bocca di tutti da qualche anno. Classe 2008, astro nascente del calcio italiano. E a cui bastano 7 minuti per farsi notare: discesa a sinistra e diagonale, Jacopo Casadei respinge come può e sulla ribattuta Mosconi fa 1-0 nonostante un buon avvio dei biancazzurrini guidati dal CT Loris Bonesso. É un pomeriggio di sofferenza, e si sa: Casadei chiude alla grande sul tentativo ravvicinato di Maffessoli. Poi Coletta crossa da destra, Mosconi se la ritrova li ma spara alle stelle. Alla mezz’ora Casadei si supera nuovamente sulla conclusione di Cama, alzandola in corner.

Nel primo tempo, però, la difesa sammarinese é attenta e fa muro sulle iniziative avversarie. E così la prima frazione si chiude con il minimo scarto in favore degli Azzurrini, anche perché in chiusura Jacopo Casadei é superlativo e vola sul mancino a giro di Liberali indirizzato all’incrocio.

Ad inizio ripresa però l’Italia di Massimiliano Favo entra in campo con altro spirito e nei primi 5 minuti ne segna 2. Prima ci pensa Coletta in tap-in dopo l’ennesima grande risposta di Casadei su Di Nunzio, poi si accende Camarda, appena 60 secondi più tardi. L’attaccante del Milan scappa a sinistra con una gran progressione e batte il portiere sammarinese per il 3-0.

Poi l’Under 17 prova a ricompattarsi e rimettersi in carreggiata: Casadei dice di no a Mosconi, poi Liberali - complice la decisiva deviazione di Forcellini - manda alto. Girandola di cambi, da una parte e dall’altra: Olivieri trova lo spazio per girarsi e calciare ma c’è sempre Casadei a sbarrargli la strada. Entra anche Maiorana e va a caccia del poker azzurro, ma la storia é sempre la stessa: para Casadei, migliore in campo per distacco in casa San Marino.

All’ultimo minuto di recupero Verde, diventato capitano dopo l’uscita di Gariani, incorna di testa per il definitivo 4-0. L’Italia incamera i primi 3 punti del mini-torneo e si giocherà la qualificazione tra Irlanda del Nord e Grecia. San Marino esce a testa alta dopo una prova tutto cuore e tornerà in campo sabato a Cervia per affrontare proprio la selezione ellenica.