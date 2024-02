Pronto riscatto della Nazionale di San Marino under 18 al "Torneo Caput Mundi", con la squadra del tecnico Nicola Cancelli che supera in rimonta i gallesi della Welsh Schools F.A. con il risultato di 2-1. Gallesi in vantaggio con Ievan Owen. In chiusura di tempo il pareggio sammarinese con Giacopetti, nella ripresa il calcio di rigore di Capicchioni ha dato la vittoria ai Titani.