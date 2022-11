Under 19: San Marino sconfitto per 2 a 0 dalla Norvegia

La Nazionale Sammarinese Under 19 è stata sconfitta per 2 a 0 dalla Norvegia nella prima partita del girone di qualificazione ai Campionati Europei che si stanno disputando a Skopje, in Macedonia. Dopo aver giocato un ottimo primo tempo concluso sullo 0 a 0, la squadra Loris Bonesso ha subito due gol nella ripresa ad opera di Flataker. Vantaggio nordico al 56esimo e raddoppio su calcio di rigore a due minuti dal termine. La Nazionale Under 19 tornerà in campo domenica per affrontare i pari età della Serbia.