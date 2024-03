Under 21 in Norvegia: aggregati Sensoli e Amici

Nel servizio le interviste a Giacomo e Tommaso Benvenuti, difensori San Marino Under 21

Dopo il volo cancellato - e riprogrammato alla mattina successiva, con scalo a Francoforte - e dopo aver fatto il tifo per la Nazionale di Cevoli contro Saint Kitts e Nevis, per l’Under 21 è ufficialmente partita la missione Norvegia. I ragazzi del commissario tecnico Matteo Cecchetti sono arrivati a Stavanger, dove domani - alle ore 17 - affronteranno i pari età norvegesi. Un’altra sfida complicata, dopo i due 7-0 subiti in serie contro Italia e Irlanda tra novembre e venerdì scorso. Gli scandinavi sono in lotta proprio con quest’ultime per la qualificazione alla fase finale degli Europei di categoria: al momento, nel girone, guidano gli Azzurri a quota 14 e seguono gli irlandesi a un solo punto di distanza. La Norvegia è terza con 9 ma anche con una partita in meno. Vien da sè che sarà una partita ostica, dove occorrerà gettare il cuore oltre l’ostacolo per provare ad uscire indenni. Per questa trasferta, Cecchetti perde per squalifica il capitano Giacomo Matteoni e Nicolò Sancisi ma potrà contare sull’apporto di Nicko Sensoli e Pietro Amici, riaggregati alla 21 dopo l’esperienza in Maggiore. Dei 21 convocati fanno parte anche i gemelli del Victor San Marino, Giacomo e Tommaso Benvenuti.

