Victor: calendario pieno fino a natale

Sei incontri in 20 giorni per il Victor San Marino, un calendario intenso fino alla sosta di Natale. I Titani anticipano sabato alle 15 all'Acquaviva Stadium con il Granamica ottavo in classifica con 26 punti. Tre giorni dopo i quarti di finale di Coppa Italia. Il calendario prevedeva un turno casalingo per il Victor che invece ha dovuto chiedere al Cattolica ospitalità. Ad Acquaviva il 30 novembre si gioca Libertas – La Fiorita, andata dei quarti di finale di Coppa Titano. Cattolica – Victor è in programma allo Stadio Giorgio Calbi di Cattolica mercoledì 30 novembre alle 20.30. Si tratta dell'ultima sfida di Coppa del 2022, perchè, chi delle due passerà il turno, tornerà in campo per la semifinale del Trofeo Minetti il 25 gennaio 2023. Finalissima prevista sette giorni dopo: il primo febbraio. Il mese di dicembre si aprirà con Progresso – Victor domenica 3. Giovedì 8 festa dell'immacolata tutti in campo per la 18° giornata del campionato di Eccellenza e sarà scontro diretto tra Victor San Marino – Sampaimola, attualmente prima e seconda distanziate di 4 punti. Altri 3 giorni e la squadra di Cassani nuovamente impegnata per la 19° in trasferta con il Cava Ronco. Solo in quel momento i biancoazzurri avranno la settimana piena per preparare l'ultima del girone di andata, altro scontro diretto ancora in trasferta con il Russi. Un tour de force in piena regola, prima della sosta. Il campionato di Eccellenza si fermerà il 18 dicembre per riprendere l'8 gennaio 2023.