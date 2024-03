Victor, colpo grosso ad Agliana

Partenza a razzo del Victor che trova il modo di sbloccarla con un calcio di rigore decretato per fallo di mano di Iacoponi su cross di Sollaku . Dagli undici metri rischia Enrico Sabba, Valentini intuisce ma la sfera entra in porta per il fulmineo vantaggio biancoazzurro. Sulle ali dell’entusiasmo insiste la squadra di Cassani, Nicholas D’Este conclusione deviata dal diretto marcatore e da Valentini che si aiuta con la traversa e sfera che rimbalza sulla linea di porta . Dal possibile 0-2 si passa al 1-1. Sul cross dalla trequarti di Remedi, sbuca D’Ancona alle spalle della difesa e Pazzini non può nulla . Si torna in equilibrio. Momento di sofferenza nel finale di tempo: Pazzini respinge il colpo di testa di Mascari. Roberto Marino, alla Quagliarella, sfera di un soffio sopra la traversa. Applausi per il tentativo dalla lunghissima distanza. Sempre Marino lanciato a rete, Gianmarco Pazzini tiene vivo il Victor San Marino.

Ripresa, cambia ancora il trend della sfida quando Bertolotti serve D’Este. Controllo e conclusione di destro. Per il centroavanti sono 9 in campionato. Il Victor prova a chiuderla: Sabba su punizione colpo di testa di Haruna ad un soffio dal palo. Come già successo nella prima parte, gol sbagliato e gol subito, sempre con le stesse modalità. Cross dalla sinistra e Dalla Pietra posizionato sul secondo palo la spinge dentro. Sembra destino perché anche all’andata era terminata 2-2 ed invece Sabba partita sontuosa la sua, ruba un gran pallone, scarico su Lozza che chiude il triangolo e il Victor torna nuovamente in vantaggio con la doppietta del capitano Enrico Sabba. A blindare i tre punti pensa ancora Pazzini parata salva risultato su Vincendo Della Pietra . Allo stadio Bellucci di Agliana, Victor San Marino batte Aglianese 3-2 . Continua il sogno serie C .