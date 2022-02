Victor, D'Amore: "In attacco siamo cambiati ma il nostro calcio resta quello"

Gianni D'Amore

Se il Victor è fermo dal 19 dicembre, il Classe ha ripreso il suo percorso domenica scorsa, pareggiando 1-1 nel recupero col Sanpaimola. 90' in più nelle gambe che però, dice il tecnico Gianni D'Amore, non incideranno più di tanto: "Ha una partita vera in più che magari li fa essere un po' più pronti, ma credo che incida più sul piano mentale che fisico. È una squadra bisognosa di punti, come lo siamo tutti. Nel reparto offensivo siamo cambiati molto, con giocatori nuovi con caratteristiche diverse dai predecessori, però l'assetto non si snatura, il calcio che proponiamo rimane quello. Sul fatto di avere pochi centrali di ruolo, abbiamo studiato le contromisure in caso di defezioni. Abbiamo Greco e Luvisi che si possono adattare a fare il centrale, anche se non è il loro ruolo principale".