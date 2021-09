Victor San Marino - Pietracuta 1-0

Nel video le immagini del gol

Seconda vittoria consecutiva per il Victor San Marino, dopo i primi tre punti in campionato arriva il passaggio del turno in Coppa Italia Eccellenza – Promozione. La formazione di Gianni D'Amore in campo con il 4-3-3 e con diversi cambi rispetto alla gara di domenica ad Alfonsine ha battuto per 1- 0 il Pietracuta con un gol di Prandelli su rigore nel finale. Sulla conclusione di Luca Castagnoli, fallo di mano netto in area e calcio di rigore realizzato dall'attaccante biancoazzurro. Mercoledì 22 settembre secondo turno di Coppa Italia contro il Fratta Terme alle 20.30. Domenica debutto, all'Acquaviva Stadium in campionato ore 15.30 con il Valsanterno.