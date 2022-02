Victor, sfida d'alta quota al Diegaro. Fuori Albonetti, incognita Carrer

Dopo la vittoria col Classe, il Victor San Marino è chiamato a una partita cruciale per il suo percorso campionato: domani c'è la trasferta sul campo del Diegaro, terzo in classifica con 2 punti in più dei biancazzurri. Mancherà per squalifica il centrocampista Albonetti, autore del gol vittoria dell'andata, mentre l'attaccante Carrer, reduce dalla doppietta col Classe, non si è allenato per un problema fisico che però non dovrebbe comprometterne la presenza in vista di domani. A disposizione anche il difensore ex Correggese Guglielmi, aggregatosi alla squadra una settimana fa.