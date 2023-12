Quinta vittoria consecutiva per il Cosmos che supera il Murata per 2 a 0 e sale al quinto posto. Terzo successo di fila per il San Giovanni che batte il Pennarossa per 3 a 0. Vittoria in rimonta per il Domagnano, 3 a 1 alla SM Academy mentre la Juvenes/Dogana vince 3 a 1 con il Faetano.