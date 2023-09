Il Tre Fiori vince il derby superando il Fiorentino con un gol di Cecconi. Nella ripresa Stefanelli sbaglia un calcio di rigore. La Virtus supera in rimonta la Juvenes/Dogana e comanda la classifica a punteggio pieno. Solo un pareggio per il Cosmos che non va oltre allo 0 a 0 con il San Giovanni. Prima vittoria per la Libertas che ha battuto 2 a 1 il Faetano.