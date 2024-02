Zampano: "La Fiorita, scelta giusta per me, ottimo trampolino in vista di luglio"

Nel video l'intervista a Giuseppe Zampano

L'ultima mezz'ora contro la Juvenes è stata l'occasione per l'esordio, in maglia La Fiorita, di Giuseppe Zampano. Il grande colpo sul gong del mercato sammarinese, considerando il curriculum da ben altre categorie dell'esterno classe '93 scuola Samp. Curriculum sul quale ci sono 100 presenze in Serie B, dove ha disputato la metà delle sue 10 stagioni tra i professionisti: 2 col Crotone (con promozione in A) 2 a Venezia (dove, con Pippo Inzaghi in panca, vinse la Serie C) e una con la Reggiana, nel '20-'21. Dopo l'esperienza emiliano Da lì in poi, l'inizio di un periodo difficile anche dal punto di vista fisico, con la discesa in C e l'ultima presenza, nelle file del Potenza, ad aprile '22.

E quasi due anni dopo eccolo ripartire da La Fiorita: “Voglio riprendere - dice Zampano - è un anno e mezzo che non gioco in campionato, vengo da un infortunio. Ora sto alla grande, voglio riprendermi sia fisicamente che mentalmente e penso che questa sia l'opportunità giusta. Conosco un po' l'ambiente, sono persone serie e sono molto contento. Gli agganci per venire qui? Conoscevo il mister e il direttore, poi nelle ultime due estate venivo a San Marino per fare riabilitazione. Poi ripeto, sono persone stupende e penso che per me sia un ottimo trampolino, in vista di luglio. Negli ultimi due mesi ho ripreso a spingere, finalmente sono passati il calvario e il brutto periodo, ho scelto questa piazza qua per la ripresa, è la scelta giusta per me. Penso sia un'opportunità importante".