Alfredo Rossini campione sammarinese di goriziana

La Federazione Biliardo Sportivo Sammarinese ha organizzato il campionato sammarinese 2023 di specialità Goriziana. I diciannove iscritti hanno effettuato la prima e la seconda fase a gironi, ognuno dei quali composti da 3 giocatori. Al termine di ogni girone sono passati al turno successivo i primi due classificati, con la formula all’italiana (tutti contro tutti), disputando un'unica partita ai 400 punti. Nei quarti di finale, semifinali e finale si sono disputati incontri ad eliminazione diretta, con partite ai 500 punti. La prima semifinale tra Alfredo Jose Torre Rossini e Walter Gasperoni è stata vinta dal primo, mentre Corrado Gualtieri ha avuto la meglio contro Giorgio Chiarelli. In finale Alfredo Jose Torre Rossini si aggiudica il titolo di campione, superando Corrado Gualtieri. La Febiss annuncia che la classifica di questo torneo, sommata ai prossimi tornei federali, determinerà il ranking per comporre la rappresentativa del Titano per le prossime uscite internazionali.