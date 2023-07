Campionato del Mondo di Nuoto Artistico: straordinario 7° posto per Jasmine Verbena

Si chiude con un 7° posto senza precedenti il Campionato del Mondo di Jasmine Verbena a Fukuoka. La sincrontte sammarinese, che nelle eliminatorie di lunedì ha centrato la prima finale iridata della storia del nuoto biancazzurro, oggi è tornata in vasca rappresentando San Marino tra le grandi della specialità. Un’esecuzione praticamente perfetta, quella della Verbena, che ha totalizzato un punteggio finale di 186.4918 che le vale il 7° posto su 12 Nazioni. “Le emozioni che ho provato sono indescrivibili – il commento dell’atleta -. È stato un onore rappresentare la mia Nazione e portarla in finale ad un Mondiale. Mi porterò questa giornata nel cuore. Per quanto riguarda la gara in sé non posso che essere soddisfatta, sono riuscita anche questa volta a finire l’esercizio senza errori e mi sono goduta il momento dall’inizio alla fine, è stato bellissimo”. Più che soddisfatta il tecnico Simona Chiari. “Prendere parte ad una finale mondiale è stato un risultato oltre ad ogni aspettativa – le sue parole -, ma vederla nuotare, mantenendo la concentrazione, la determinazione, senza perdere il coraggio di lasciarsi andare e di vivere un’emozione così unica, è stato ancora più bello. Sono piena di soddisfazione per ciò che insieme siamo riuscite a fare e sono davvero orgogliosa per quello che questa ragazza così speciale è riuscita a conquistare. Si è merita ogni singolo momento di ciò che ha vissuto”. Ieri, intanto, sono arrivati a Fukuoka, insieme al tecnico federale Luca Corsetti e al presidente federale Marco Rossini, anche i nuotatori Loris Bianchi e Giacomo Casadei, che si apprestano a loro volta a vivere le emozioni del Mondiale.

