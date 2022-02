Club Taekwondo San Marino: 3 agonisti al Ramus Sofia Open 2022 in Bulgaria e 18 esami per cintura nera a San Marino

Saranno due settimane di fuoco, quelle di inizio marzo, per tutto il Club Taekwondo San Marino. Ad un anno esatto dall’ultimo Bulgarian Open 2021, saranno ancora 3 gli agonisti bianco-azzurri presenti, il 5 e 6 marzo prossimi, al Ramus Sofia Open 2022 a Sofia (BUL): Michele Ceccaroni (3° dan -68 kg.) con Daniele Leardini (1° dan +80 kg.) ed il diciassettenne Stefano Crescentini (1° dan -68 kg.). che combatterà, per la prima volta nei senior, quindi a caccia dei suoi primi punti ranking internazionali. Con quasi 1.000 atleti già iscritti, provenienti da tutta Europa, si svolgerà un torneo G-2 che prevede 20 punti per il vincitore di ogni categoria ed a scalare per le posizioni successive. In terra balcanica, già nostra amica per i risultati raggiunti in passato con Francesco Maiani che nel 2013 vinse l’oro, i 3 ragazzi, seguiti come sempre dal Maestro Secondo Bernardi (5° dan), Coach della nazionale, cercheranno di ottenere punti preziosi che potranno avere una valenza enorme, soprattutto per le graduatorie delle gare future che prevedono: il I° Campionato Europeo dei Piccoli Stati proprio qui in Repubblica il 16- 19/06/2022 ed a seguire i XIX^ Giochi del Mediterraneo ad Orano (Algeria) a luglio ed infine i Campionati Mondiali di Wuxi (Cina), ancora con data non definita. Intanto in patria, mentre tutti gli altri agonisti continuano gli allenamenti per fare bella figura nell’unica gara a San Marino di giugno 2022, ben 18 atleti, fra cinture rosso-nere e nere, si stanno esercitando per affrontare, il prossimo 12 marzo, gli esami di passaggio di dan, al cospetto del Direttore Tecnico del Club Maestro Chung Kwang Soo (c.n. 9° dan). Sono ormai due mesi che i due impianti di Fonte dell’Ovo in Città Centro Studi e “Taraflex Verde” presso la Sport Domus di Serravalle, messi a disposizione dal CONS e dalla FESAM, stanno lavorando, a pieno regime, per affrontare al meglio le prossime sfide.

c.s. Club Taekwondo San Marino