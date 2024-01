Comitato Pierre de Coubertin San Marino: COUBERTIN SPEAKS 365

Il Comitato Sammarinese Pierre de Coubertin (CSPC), facente parte della Sezione del Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP), comunica che nella Pagina Fecebook del CSPC ogni giorno presenta e pubblica una Citazione del Barone Pierre de Coubertin “ Coubertin Speaks 365 “ con lo scopo di far conoscere quotidianamente gli scritti di Pierre de Coubertin, il genio dello sport che fondò i Giochi Olimpici moderni. Una citazione giornaliera diretta dalla ricca eredità letteraria di questo grande umanitario, la Sua visione idealistica di unire il mondo in Amicizia e Pace attraverso lo sport, sempre più attuale ai giorni nostri, che si manifesta su scala mondiale in ogni edizione dei Giochi Olimpici ed è qui espressa in piccoli frammenti della Sua Opera. Il CSPC fondato a San Marino il 1 gennaio 2022, data coincidente con la nascita di Pierre de Coubertin Parigi 1 gennaio 1863, riconosciuto ufficialmente dal Comitato Internazionale Pierre de Coubertin (CIPC) con sede a Losanna, Svizzera, è impegnato a promuove e far conoscere le Opere del Barone nella loro interezza, condividere le linee principali del Suo pensiero pedagogico e sociale al fine di identificare l’insegnamento morale, civico, culturale e pedagogico che ne deriva. Il Segretario Generale CIPC di Losanna, Elvira Ramini, nel congratularsi per la comunicazione ricevuta a seguito dell’Assemblea Elettiva CSPC per il rinnovo dei ruoli istituzionali, auspica un proficuo lavoro al Comitato sammarinese e informa che entro il mese di Marzo 2024 sarà indetta l’Assemblea Generale dei Comitati Pierre de Coubertin aderenti al CIPC.

c.s. Comitato Sammarinese Pierre de Coubertin – CSPC