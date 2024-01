Comitato Pierre de Coubertin San Marino il neo Presidente ringrazia

E’ una bella sensazione far parte di del Comitato Sammarinese Pierre de Coubertin (CSPC), che forse non è molto conosciuto, ma che merita uno spazio importante nel mondo dello sport e nella cultura del Titano di chi sa tenere alto lo spirito sportivo e olimpico, come è altrettanto bello far parte del Comitato Internazionale Pierre de Coubertin (CIPC) al quale siamo iscritti e riconosciuti ufficialmente già da 3 anni. Nel ruolo di Presidente ringrazio tutte le persone che mi hanno accordato la loro fiducia e per essere al mio fianco nel portare avanti gli obiettivi del Comitato Sammarinese Pierre de Coubertin. Un ringraziamento sincero, va ai Presidenti che mi hanno preceduto, Matteo Selleri e Riccardo Venturini a cui va anche il nostro plauso. Le parole, non bastano per esprimere la mia gratitudine al Presidente del Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP), Gian Battista Silvagni, per averci guidato verso questo nuovo cammino; insieme saremo i custodi dei principi del Fair Play e dei principi dell’Olimpismo, insieme, ci impegneremo a lavorare con le Organizzazioni Nazionali e Internazionali che si sono dedicate a diffondere lo Spirito Olimpico e a promuovere l’eredità di Pierre De Coubertin per contribuire allo sviluppo umano e trovare le soluzioni ai problemi attuali. «Le guerre scoppiano perché le nazioni si fraintendono a vicenda. Non avremo pace finché non saranno superati i pregiudizi che ora separano le diverse razze. Per raggiungere questo scopo, quale mezzo migliore se non quello di riunire periodicamente i giovani di tutti i paesi per competizioni amichevoli di forza muscolare e agilità?» ( Pierre de Coubertin) Penso che a volte, una sola parola possa racchiudere un profondo significato: grazie.

Presidente Comitato Sammarinese Pierre de Coubertin Maria Rita Morganti