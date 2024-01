Concluso con successo il 15° Open International di Karate

Nel corso dell’ultimo fine settima la Federazione Sammarinese Arti Marziali ha organizzato al Multieventi Sport Domus la quindicesima edizione dell’Open International di San Marino di Karate, al quale vi hanno partecipato oltre seicento atleti impiegati nelle specialità Katà (forme) e Kumitè (combattimento). Alla manifestazione di carattere internazionale hanno partecipato quattro atleti in rappresentanza dei colori biancazzurri, guidati dai tecnici Claudio Giuliani, Alessandro Mularoni, Emanuel Santolini e Marcello Santini. Michele Callini ha conquistato la medaglia d’argento nella categoria Senior 60kg; sale sul podio anche Rebecca Gaidella, che arriva terza nel Kumitè nella categoria Junior 53kg. Negli Esordienti Kumitè Under 14 Enrico Luis Casadei si mette in evidenza con un quinto posto, mentre Achille Mariotti nel Katà non riesce ad accedere alla fase finale del torneo. Prossimo appuntamento in calendario per la Fesam è fissato per domenica 28 gennaio al Torneo Città di Pisa.

