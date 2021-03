Folgore - Faetano

Prosegue il lavoro della Società Calcio Faetano per risalire la classifica del campionato sammarinese. Mister Fulvio Fabiani sta cercando di amalgamare il gruppo dopo l’arrivo di ben 9 nuovi acquisti e, nonostante la sconfitta di sabato scorso per 2 a 1 contro la Libertas, guarda il bicchiere mezzo pieno. “Credo che abbiamo fatto una buona partita - commenta - tenendo conto che avevamo di fronte la prima in classifica. Mi ha fatto piacere che nel finale avevamo più gambe del nostro avversario, significa che abbiamo lavorato bene”.







E domani si torna in campo contro un’altra big, quella Folgore Falciano che vanta una delle migliori difese del campionato. “Abbiamo un calendario non semplice - continua il mister - ma non dobbiamo buttarci giù. Detto questo sarà un’altra partita difficile perché avremo di fronte una squadra con buone individualità e un buon collettivo. Dovremo approcciarci con la giusta mentalità, con spirito di sacrificio e con la volontà di fare la nostra partita”. Purtroppo non sarà del gruppo il primo portiere Manuel Ermeti, che giovedì ha subito un brutto infortunio in allenamento. Gli esami diagnostici hanno certificato la rottura del tendine d’Achille. A lui vanno gli auguri e il sostegno di tutta la società. Calcio d’inizio tra Folgore e Faetano sarà alle 15 di domani 7 marzo a Fiorentino.