Giornata mondiale Fair Play, Cultura e Sport con il prof. Gennaro Testa relatore

Mancano pochi giorni ormai, un mese circa, all’atteso evento annuale promosso e organizzato dal Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) della “ 6^ edizione Giornata Mondiale Fair Play “ in programma il prossimo 7 settembre 2023 alla Sala Polivalente Auditorium Little Tony di Serravalle, Repubblica di San Marino. Gli organizzatori comunicano che il Programma dell’evento a forte connotazione Etica e ispirato ai Valori del Fair Play è definito e desiderano sottolineare che la parte scientifico culturale presenta in questa edizione diversi momenti di spessore. I presenti avranno la possibilità di ascoltare la relazione del Prof. Gennaro Testa, Antropologo e Sociologo dello Sport dell’Università degli Studi di Firenze sul tema: “ Il Gioco e lo Sport non solo muscoli e polmoni “ a cui farà seguito la presentazione del Progetto “ Passaporto Internazionale Fair Play “ ideato e presentato di recente a Olimpia Grecia dal Prof. Testa che verrà illustrato nel corso della serata. Quest’anno avremo anche la presentazione di alcuni video multimediali proposti da alcune Classi degli Studenti assieme agli Insegnanti di Educazione Fisica della della Scuola Secondaria Superiore di San Marino che riguarda il Progetto “ Informare per Formare “ suggeritoci proprio dal Prof. Gennaro Testa ed anche la Scuola Media 2 Statale di Serravalle con gli Studenti e Insegnanti di Educazione Fisica ci presenteranno il video Fair Play; entrambi le Scuole saranno premiate con Attestato di Merito Fair Play. Ci sarà anche la presentazione del Libro “ Wrestling dalle origini all’alba del terzo millenio “ del sammarinese Andrea Renzi che sarà premiato per la letteratura sportiva con il Premio Fair Play alla Promozione. All’evento sammarinese non mancheranno gli Allievi dell’Istituto Musicale Sammarinese che allieteranno i presenti con le loro performance, una gradita presenza che si rinnova nel tempo. La Giornata Mondiale Fair Play 2023 avrà anche il suo momento speciale e solenne con la Cerimonia di Premiazione delle diverse categorie Premi Fair Play 2023 che saranno resi noti in seguito. Un appuntamento da non perdere e chiunque può partecipare alla serata del 7 settembre 2023.

c.s. Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play – CNSFP