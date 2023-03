Golf: Ferrara ricca di coppe per i ragazzi di San Marino

Si è disputata domenica 26 marzo la prima tappa del torneo giovanile federale di golf under 18 "Teodoro Soldati", dove i ragazzi di Emilia Romagna, Marche e San Marino si sono affrontati sul campo universitario del CUS Ferrara. Alla gara hanno preso il via 48 tra ragazzi e ragazze che hanno giocato su un percorso molto veloce dove le ultime tre buche sono particolarmente tecniche. Alla fine si è imposto, tra i ragazzi, il giovanissimo parmigiano Leonardo Zanardi che, a soli 13 anni, completa il giro con appena 2 colpi sopra il par distanziando di 3 colpi il campione di casa Giuseppe Federico Montanti. Tra le ragazze vince Martina Paola Palumbo, anche lei di Parma. Per San Marino si distinguono il giovanissimo Leone Franchi, 1° lordo under 12 maschile, Aisha Nouioui 2° lordo femminile U18 e Bianca Maria Gardini 1° classificata nel netto femminile U18. Grande soddisfazione per queste tre coppe che portano il giovanissimo club di San Marino a competere direttamente contro squadre storiche e blasonate come quelle di Parma e Modena, mantenendo un approccio sempre volto al divertimento e allo stare bene insieme.