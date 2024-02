Hyrox Torino: medaglia d’argento per Elisa Zafferani

Il 3 febbraio si è svolta la terza tappa in Italia della Hyrox Race presso Oval Lingotto di Torino. La competizione di corsa e allenamento funzionale ha registrato 4500 atleti che si sono sfidati in 1 km di corsa (da ripetere per 8 volte) prima di ogni prova funzionale (ski erg, sled push, sled pull, burpee broad jump, vogatore, kettlebell farmr’s carry, sandbagg lunges e wallball). La gara Hyrox è la stessa in tutto il mondo e i concorrenti vengono testati in ogni aspetto delle prestazioni atletiche all’interno di impressionanti spazi al coperto. La sua natura inclusiva, infatti la formula della competizione è uguale per tutte le categorie, sia individuali che a coppia, è apprezzatissima dagli atleti. Tra gli atleti provenienti da 24 nazioni, c’era anche una rappresentante di San Marino. Elisa Zafferani, tesserata per la San Marino Athletics Academy, prova dopo prova, è riuscita a mettere a frutto anni di allenamenti di corsa e allenamento funzionale. Se aggiungiamo la grinta : ecco la miscela che ha portato sul secondo gradino del podio la forte atleta sammarinese che conclude in 1 ora e 33’ 12’’. “ Mi sono guadagnata un secondo posto di categoria e sono molto soddisfatta. Oggi, ho impostato un nuovo obiettivo: Hyrox di Berlino il 20 aprile. L’ambizione è di conquistare il primo posto di categoria e guadagnarmi una slot per i Campionati Mondiali “ dichiara l’atleta sammarinese.

c.s. San Marino Athletics Academy