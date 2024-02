Il nuoto pinnato sammarinese in risalto al Trofeo Bizantino

Nell’ultimo fine settimana di gennaio la Federazione Sammarinese Attività Subacquee ha partecipato alla quarta edizione del Trofeo Bizantino alla piscina comunale ‘Gianni Gambi’, manifestazione alla quale hanno preso parte circa quattrocento atleti. I trentatré rappresentanti della Domus San Marino sono stati impegnati sin da subito negli Esordienti. Valentino Pacini trionfa nella categoria B e riceve il Premio Francone, riservato all’atleta più giovane. Sale sul gradino più alto del podio anche Davide Zoffoli, primo nei 100 e 50 metri pinne. Bronzo per Aurora Albani nei 100m pinne e quarta nei 50m, seguita al sesto posto da Margherita Cortini. Nella categoria A, Elisabetta Cortini e Valentina De Palma chiudono in prima e seconda posizione sia nei 500 che nei 100 metri pinne, seguite da Asia Marinelli al sesto posto. Melissa Fabbri si porta a casa un bronzo e un argento, rispettivamente nei 50 e 100m pinne; buono l’esordio di Ludovica Gismani, che termina decima. Successivamente è stato il turno degli Agonisti. La prima categoria vede il debutto di Viola Pimazzoni nei 50 metri monopinna. Nei 100m monopinna quinta Matilde Calisse, che migliora il proprio personale, e Giulia Arlotti, autrice di una buona prova. In seconda categoria, sesta posizione di Elisabetta Brasey nei 100m pinne che le permette di centrare la qualificazione agli italiani di categoria. Staccano il pass per i campionati italiani anche Chiara Zanotti e Chiara Naso, ottava e nona nei 50 metri monopinne. L’esordio di Elena Laglia nei 400m pinne termina con un ottavo posto, mentre Lisa Bartolini ritocca i propri tempi sia nei 50 che 100m pinne. Infine, nella terza categoria femminile sale sul podio Sofia Fratti, terza nei 200m pinne. Sfugge per pochi centesimi il podio a Emma Bollini nei 50 e 100m pinne. Nei 100m pinne sesta Maddalena Falcioni, abbassa il proprio tempo e conquista l’accesso agli italiani, e undicesima Maria Bartolini; nei 200 e 400m pinne decima posizione di Aurora Toccaceli. Nella classifica maschile Lorenzo Dorokhov, impegnato in seconda categoria, conquista la vittoria nei 50 e 100m pinne, abbassando di un secondo i propri tempi e centrando l’accesso agli italiani assoluti. Ottava piazza per Luigi Renzi nei 200 metri, Alessandro Ceci e Samuele Michelotti si posizionano a metà classifica. Bene anche Matteo Cardinali, Federico Bianchini, Gioele Cremoni e Valentino Santolini che migliorano il proprio tempo di tre secondi. Nella terza categoria terzo posto per Ruben O’Brien nei 50 metri pinne; Andrea Ceci conclude settimo nei 100 e 200m pinne. Negli Assoluti, Federico Fabbri è settimo nei 100m pinne.

