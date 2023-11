L'atletica sammarinese chiude la stagione in festa

L'atletica leggera sammarinese ha celebrato i propri atleti in occasione della serata di gala organizzata dal direttivo della Federazione nella location del Grand Hotel di San Marino. Tutti gli atleti distintisi nel corso della stagione 2022-2023 di San Marino sono stati premiati durante la serata. La prima parte della serata è stata aperta dal presidente federale Mauro Santi, ringraziando tutte le società che compongono il cuore pulsante e il vero motore dell'atletica. L'impegno, la dedizione e la passione dimostrati dagli atleti e dai loro allenatori hanno reso possibile raggiungere risultati eccezionali e guardando avanti, ha aggiunto che gli obiettivi per la prossima stagione saranno ancora più ambiziosi. Un saluto e un augurio per il prossimo anno fatti dal Presidente del Cons Gian Primo Giardi hanno aperto le premiazioni degli atleti campioni e primatisti sammarinesi che si sono messi in luce durante la stagione. Sul palco presidiato dai dirigenti Fsal sono stati premiati la neo campionessa italiana U20 sui 100 metri Alessandra Gasparelli e i vincitori della medaglia d'oro ai Giochi dei piccoli stati, Francesco Sansovini (100 metri) e Andrea Ercolani Volta (400 metri ostacoli). A seguire riconoscimenti anche per: Alessandro Gasperoni record sui 400m, Francesco Molinari 100m, Probo Benvenuti 400m, Beatrice Berti 400h, Nicolas Bollini 4x100m, Sofia Bucci, Emma Corbelli e Rebecca Guidi4x100m, Lorenzo Bugli e Valentina Venerucci nel mezzofondo. Tra le società, riflettori puntati sull'Olimpus San Marino vincitrice dei campionati sammarinesi su pista e su strada. Alessandra Gasparelli si è aggiudicata anche il titolo di Atleta dell’Anno con il miglior punteggio tecnico donato dalla Federazione, la ventenne sammarinese è ormai stabilmente nel giro della Nazionale e ha partecipato a numerose manifestazioni internazionali e detenete tutti i primati nei 100 metri piani. La Fsal ha ringraziato tutti gli atleti che hanno preso parte all’Europeo a squadre in Polonia, unica manifestazione per squadre di atletica leggera. Infine, la serata si è conclusa con uno sguardo al prossimo futuro, sono in programma i campionati Europei a Roma e le Olimpiadi a Parigi.

