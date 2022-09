MotoGP, la prima sfida del week end è quella sul campo da calcio

Le stelle della MotoGP hanno tolto il casco e si sono infilate calzoncini e scarpette per dare vita ad un incredibile match amichevole di calcio nella Repubblica di San Marino



La Repubblica di San Marino ha ospitato questa sera sul Campo di Montecchio, all’ombra del Centro Storico Patrimonio dell’Umanità Unesco, il media-event in occasione del Gran Premio Gryfyn di San Marino e della Riviera di Rimini: una sfida sul campo da calcio… a tutto gas!

Una partita amichevole divertente ed entusiasmante seguita da centinaia di persone nonostante il meteo incerto e trasmessa in diretta da SkySport con il commento di Guido Meda e Mauro Sanchini e dai canali ufficiali MotoGP con il commento live di Elliott York e Jack Gorst. Jorge Lorenzo, Marco Melandri, Maverick Viñales, Enea Bastianini, Michele Pirro, Johann Zarco, Manuel Poggiali e tanti altri big sono scesi in campo agli ordini dei loro specialissimi tecnici Francesco Bagnaia, Aleix Espargaro, Marco Bezzecchi e Franco Morbidelli dandosi battaglia sul rettangolo verde.

La sfida, giocata alla presenza del Segretario di Stato per lo Sport Teodoro Lonfernini e del Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati (che per la cronaca ha anche disputato onorevolmente alcuni minuti della partita) si è conclusa con il risultato di 6 a 2 a favore del team Riviera di Rimini. Per la Rivera di Rimini le reti sono state realizzate da Gonzáles, Viñales, Nakagami, Migno e doppietta di Arbolino. Per San Marino hanno segnato Zarco e Marini.



