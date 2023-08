Passaporto internazionale Fair Play: testimonial Alessandra Perilli e Massimo Bonini alla Giornata mondiale Fair Play

E’ in fase di avvicinamento l’annuale appuntamento del 7 settembre p.v. della “ 6^ Giornata Mondiale Fair Play “ di San Marino, evento promosso e organizzato dal Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP). Il ricco e articolato programma dove Cultura, Etica, Fair Play, Sport si incontrano è prevista una suggestiva cerimonia nella presentazione ufficiale e consegna materiale del Passaporto Internazionale Fair Play alla Repubblica di San Marino con i TESTIMONIAL ALESSANDRA PERILLI e MASSIMO BONINI, rappresentativi degli Atleti e Atlete dello Sport sammarinese. Il Passaporto Internazionale Fair Play nasce da una intuizione del Prof. Gennaro Testa Antropologo e Sociologo dello Sport dell’Università degli Studi di Firenze che lo presenterà nella serata del 7 settembre 2023, ideatore del Fair Play Passport Program partito dall’Isola di Procida Italia, Capitale Italiana della Cultura 2022 e presentato in forma solenne con una suggestiva e partecipata cerimonia il 3 giugno 2023 presso il Monumento Pierre de Coubertin nello Stadio IOA a Olimpia Grecia inviando il messaggio universale del Fair Play in tutto il Mondo come strumento per la diffusione dei Valori fondanti dello Sport e dei Valori Olimpici.

c.s. Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play – CNSFP