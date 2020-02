Prima vittoria di un sammarinese in European Cup Cadetti

La Nazionale sammarinese di judo ha partecipato alla tappa European Cup di Follonica, nel quadro della valorizzazione pianificata del settore giovanile che dovrà dare futura linfa alla nazionale maggiore. La delegazione era composta dal tecnico federale Giacomo Gennari e dai cadetti Filippo D’Angelo categoria 73kg, Francesco Casadei Valentini categoria 81kg. Filippo D’Angelo ha disputato un incontro purtroppo perso al golden score per 3 sanzioni dopo aver recuperato un wazari. L’atleta ha combattuto bene restando sempre nel vivo dell’azione ma con un po’ di paura per il peso dell’importanza della competizione. Francesco Casadei Valentini ha avuto un atteggiamento molto forte alla competizione battendo al primo incontro per due wazari un italiano 12° in ranking list italiana, al secondo incontro aveva poche possibilità di successo contro Bright Maddaloni (fratellastro del campione olimpico Pino Maddaloni) che si classifica al primo posto nella categoria, al ripescaggio si confronta con un olandese dove all’alba dell’incontro subisce wazari per una contro tecnica che recupera un minuto dopo eseguendo un bellissimo Ura Nage, ribaltamento dell’avversario gettandolo dietro di se con la forza di gambe e schiena. Purtroppo nel tentativo di controllo a terra viene immobilizzato dall’avversario per il conteggio finale. Si classifica ad un 9° posto di tutto rispetto ma, soprattutto, entra negli annali storici del Judo sammarinese risultando il primo atleta cadetto biancazzurro a vincere un incontro di European Cup. Francesco ora si trova al 74° posto nella World Ranking List IJF. Il tecnico federale Giacomo Gennari è molto soddisfatto delle prestazioni dei due atleti e già pensa di lavorare per migliorare entrambi nella lotta sulle prese e come uscire da situazioni sfavorevoli.

FEDERAZIONE SAMMARINESE LOTTA - PESI - JUDO e Discipline Associate