Roller. Campionato italiano di free style: anche i sammarinesi a Riccione

Si è svolto sotto il sole di Riccione dal 27 al 30 Luglio il campionato italiano di Freestyle per le categorie Junior, Senior e Master. Per San Marino ha gareggiato Matilde Mina, categoria Junior nelle discipline di Speed e Roller Cross. Per la disciplina dello Speed, svoltosi al Playhall, Matilde ha fatto tempi sui 5,00 senza errori, classificandosi alla 17° posizione. Successivamente Matilde si è confrontata nella disciplina del Roller Cross nello splendido circuito outdoor allestito nella pista di automodellismo Road Race: 300 metri a tutta salti, rampe, gimcane, sottopassi, Bank to Bank e campi minati. Matilde ha chiuso in 24° posizione con un tempo di 52,44. L'allenatore Enrico Callegarin ha dichiarato: "Matilde nell'ultima stagione ha avuto una velocissima evoluzione diminuendo notevolmente il suo tempo e si è concentrata sulla precisione, la mancanza di errori nell'esecuzione confermano che ha raggiunto il suo obiettivo nella preparazione. Il prossimo anno per Matilde sarà un anno in cui riuscirà ancora di più a migliorare e raggiungere risultati sempre maggiori".