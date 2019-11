San Marino al via degli Europei di Padel

Si avvieranno domani, al Bola Padel club di Roma, i Campionati Europei di Padel che vedranno per la prima volta al via anche la squadra di San Marino. In seguito al recente riconoscimento della FST quale membro della Federazione Internazionale Padel, tre coppie biancazzurre sono pronte a fare il loro debutto alla rassegna continentale, giunta all’undicesima edizione. Sedici le squadre al via. San Marino schiera Jarno Giardi in coppia con Davide Bertuccini, Edoardo Berardi insieme a Riccardo Rondinelli, Gianluca Berardi insieme a Edoardo Vampa. Domani l’esordio dei biancazzurri al torneo, in svolgimento fino a sabato.