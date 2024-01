San Marino Athletics Academy presente al Meeting Internazionale Memorial Alessio Giovannini

Sabato, 20 gennaio si è svolto il Memorial Alessio Giovannini, meeting internazionale ad invito dedicato al giornalista marchigiano scomparso cinque anni fa. Il Palacasali di Ancona ha ospitato i migliori interpreti della velocità e del mezzofondo veloce. Probo Benvenuti della San Marino Athletics Academy è stato invitato nella gara dei 400m. Il ventenne sammarinese è riuscito a tenere un buon ritmo di gara in questa prima uscita stagionale indoor, correndo in 49’’69, a pochi centesimi dal minimo per i campionati italiani indoor. Nel salto in alto, categoria Juniores, Simone Piva esordisce con un buon percorso di gara e superando l’asticella a 1.85m. In contemporanea, a Modena,in occasione dei Campionati Regionali indoor Allievi/Junior/Promesse, Matias Francini ottiene il minimo per i Campionati italiani sui 60m correndo in 7’’23. I compagni di squadra Simone Zoffoli e Alessia Gatti ottengono, rispettivamente, 7’’65 e 8’’70.