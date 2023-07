San Marino Junior Open: al via il tabellone principale. Nel maschile Beraldo conferma il pronostico

Con le prime sfide dei tabelloni principali in corso sui Campi del Centro Tennis Cassa di Risparmio di Fonte dell’Ovo, è entrata nel vivo oggi la decima edizione del San Marino Junior Open, torneo ITF riservato agli under 18. I primi a staccare il pass per gli ottavi di finale sono stati, questa mattina, il qualificato Michele Mecarelli, vittorioso sull'austriaco Filip Freitag con un duplice 6-4, e l’indiano Jaisjaw Shinde (n.5), che ha superato il ravennate Fabio Leonardi (6-2 6-4). Esce subito di scena, a causa di un colpo di calore che lo ha costretto al ritiro, l’italo-argentino Vito Antonio Darderi, testa di serie numero 2 del tabellone, che lascia campo libero a Duccio Caciolli (6-2 5-0 e ritiro). Avanza di forza la prima scelta del seeding, il piemontese residente a Faenza Lorenzo Beraldo (foto), che ha superato 6-4 6-2 Leonardo Leti Messina. Semaforo verde anche per Alessandro Mondazzi (n.3), che ha il milanese Pietro Arci (6-1 6-2). In campo femminile, buona la prima per Alice Noascon, che ha battuto la lituana Lina Vevere per 6-3 6-4, e Greta Rizzetto, che ha fermato la corsa della lussemburghese Leila Fabbri (6-3 6-2). Avanza anche la testa di serie numero 3 Vittoria Segattini, vittoriosa per 6-0 7-5 su Benedetta Baratto. Primo turno vincente anche per Lucrezia Musetti (n.8), che ha superato per 6-4 6-0 Lavinia Guerresco. In campo questa mattina, con tre wild card, i portacolori biancazzurri. Mattia Muraccini è stato costretto al ritiro per un infortunio alla schiena mentre era in svantaggio 7-5 2-1 ma ampiamente in partita nel match d'esordio che lo opponeva al lombardo Pietro Vernò. Nulla da fare per Silvia Alletti, sovrastata dal gioco di Ilary Pistola, recente finalista all'Avvenire di Milano (6-1 6-0), e per Talita Giardi, che ha mancato due matchpoint prima di inchinarsi alla romana Flavia Monteverde (6-0 2-6 7-6 lo score).