Secondo giorno del Campionato Mondiale di Padel amatoriale in svolgimento a San Marino

Ha preso il via ieri la prima giornata del CSIT World Amateur Championships, ospitato dalla Repubblica di San Marino. L’evento ha visto la partecipazione di 98 atleti provenienti da Austria, Spagna, Grecia, Finlandia, Francia, Italia e San Marino, pronti a competere sul campo e a celebrare lo spirito di fair play e inclusione che caratterizza i valori del CSIT (Confédération Sportive Internationale Travailliste et Amateur). “La giornata inaugurale ha registrato un alto livello di agonismo e grande entusiasmo sia tra i giocatori che tra il pubblico” conferma San Marino Welcome, organizzatore dell’evento “Le squadre hanno dimostrato una preparazione eccezionale, regalando momenti di spettacolo e giocate di alto livello.” I primi match hanno visto protagonisti alcuni dei favoriti del torneo, che hanno dato prova delle loro abilità tecniche e della loro determinazione. Il Mondiale proseguirà oggi con un programma ricco di sfide appassionanti, che culmineranno con le finali del tabellone B previste per questa sera e con le finali del tabellone A di domenica mattina, a cui seguirà la cerimonia di premiazione. Molte anche le autorità sportive presenti insieme agli alti vertici dello CSIT “Mi congratulo con San Marino Welcome e i tecnici sportivi CSIT per la splendida organizzazione della prima edizione in assoluto del campionato internazionale CSIT di Padel, in svolgimento a San Marino” così Bruno Molea, presidente CSIT “Vorrei esprimere le mie più sentite congratulazioni a tutto il team di San Marino Welcome, alla Commissione Tecnica CSIT e al suo responsabile Mauro Marino, nonché al coordinamento dei Direttori Sportivi CSIT, Harald Burghardt e Harold Van Hest, per l’organizzazione impeccabile di questo prestigioso evento sportivo internazionale, la prima edizione assoluta del campionato internazionale CSIT di padel.”

c.s. Dimensione Eventi