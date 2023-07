Shock, la leggenda del wrestling italiano, rivela i segreti di successo alla nuova scuola di wrestling di San Marino

L'Associazione Wrestling San Marino ha recentemente annunciato l'apertura della sua scuola di wrestling presso la prestigiosa Polisportiva Union 81. In occasione di questo entusiasmante evento, abbiamo avuto l'opportunità di intervistare Shock, la leggenda del wrestling italiano, che rivela i segreti di successo della nuova scuola. Con un sorriso fiducioso e uno sguardo carismatico, Shock condivide la sua passione per il wrestling e l'emozione di far parte di questa nuova avventura. "Sono onorato di essere il capo allenatore della scuola di wrestling dell'Associazione Wrestling San Marino", afferma con orgoglio. "Ho dedicato la mia vita a questo sport e non vedo l'ora di condividere la mia esperienza con i nuovi talenti che si uniranno a noi". Quando gli viene chiesto cosa rende unica questa scuola di wrestling, Shock risponde senza esitazione: "Abbiamo messo insieme uno staff eccezionale che lascerà tutti a bocca aperta. Sono persone che hanno vissuto il wrestling in ogni sua sfaccettatura e che sono pronte a trasmettere la loro conoscenza agli allievi". Pur mantenendo segreta l'identità degli altri membri dello staff, Shock assicura che saranno dei veri e propri asso nella manica per gli aspiranti wrestler. Una delle caratteristiche distintive della scuola di wrestling dell'Associazione Wrestling San Marino è l'utilizzo di un autentico ring da wrestling per gli allenamenti. "L'importanza di allenarsi su un vero ring non può essere sottovalutata", spiega Shock. "Ciò offre agli studenti un'esperienza realistica e li prepara meglio per le sfide che incontreranno sul palcoscenico del wrestling". Oltre a ciò, l'Associazione Wrestling San Marino è orgogliosamente affiliata sia all'UEWA che all'AIWF. Shock sottolinea l'importanza di queste affiliazioni, affermando: "Essere parte di queste organizzazioni ci permette di ampliare le opportunità per i nostri allievi. Ci saranno scambi di talenti e stage formativi all'estero, permettendo loro di crescere e imparare dagli atleti di tutto il mondo". Infine, Shock lancia un appello a coloro che aspirano a diventare wrestler o desiderano fare parte di questo emozionante mondo: "Ora è il momento di far vincere o morire il tuo sogno. La nostra scuola di wrestling è pronta ad accogliere chiunque sia determinato e pronto a mettersi in gioco". La scuola di wrestling dell'Associazione Wrestling San Marino aprirà le sue porte ogni sabato dalle 14:30 presso la Polisportiva Union 81, via Tincani e Martelli 140, Portile di Modena. È un'opportunità imperdibile per coloro che desiderano intraprendere una carriera nel wrestling e desiderano essere allenati da uno dei più grandi nomi del wrestling italiano, Shock. Preparati a entrare in un mondo di emozioni e a realizzare il tuo sogno di diventare un vero wrestler.