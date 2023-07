Terzo posto di Sebastiano Silvestri nella Coppa del Mondo di F3A Acrobazie

Alla Coppa del Mondo di F3A Acrobazie, giunta alla tappa in Svizzera, l’Aerobatic Team della Federazione Aeronautica Sammarinese ha piazzata sul terzo gradino del podio il suo atleta Sebastiano Silvestri. Silvestri chiude con il bronzo, seguito sul podio dagli svizzeri Rubin Marc e Sandro Matti, che si è aggiudicato la vittoria. Nei voli preliminari il nuovo aeromodello di Silvestri ha dimostrato fin da subito buoni doti aerodinamiche nel vento forte della perturbazione, che ha caratterizzato la prima giornata di gara. Francesco Vavala si mantiene stabile in top ten, chiudendo al settimo posto. Jean Paul Delteil, team manager della nazionale sammarinese, si classifica al 16° posto. Alla gara ha presenziato in qualità di giudice internazionale per San Marino Franco Sala. La Fas e i suoi atleti continuano la preparazione in vista del Campionato Europeo IMAC, che si terrà ad agosto in Polonia.

cs Cons