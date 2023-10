Andreucci vince il rally delle Marche, bene il riminese Pucci Grossi e il sammarinese Jader Vagnini

Seconda vittoria stagionale per Paolo Andreucci che si è aggiudicato il rally delle Marche mettendo una bella ipoteca sull'ennesimo titolo tricolore Il fuoriclasse della Garfagnana ha dominato una gara bella, vibrante e resa incerta anche dall'incognita meteo. Andreucci ha dato spettacolo sugli sterrati della provincia di Macerata, facendo segnare il miglior tempo in sette delle dodici prove speciali disputate. Per il pilota della Skoda Fabia Rally2 si tratta del secondo successo stagionale ed ora potrà accontentarsi anche di un secondo posto nell'ultima gara per confermarsi nuovamente campione. Il principale avversario di Andreucci è stato il fiorentino Tommaso Ciuffi che anche stavolta ha confermato di essere uno dei piloti più veloci del Tricolore Terra. Navigato da Pietro Cigni, il portacolori della Skoda Erreffe Team è stato il più veloce nella prima prova e ha poi inseguito Andreucci fino all’ultimo tratto cronometrato, conquistando il secondo posto assoluto con appena 8 secondi di ritardo. Per Tommaso Ciuffi si tratta del miglior risultato in carriera.

Fuori gara Alberto Battistolli per un cappottamento per fortuna senza conseguenze, sul terzo gradino del podio è salito Andrea Dalmazzini, al rientro nel tricolore Terra dopo un lungo periodo d’assenza. Il pilota modenese, al volante di una Hyundai i20, ha chiuso con un distacco di 51 secondi, considerando anche una penalità di 20’’ per un ritardo ad un controllo orario. Il quarto posto, invece, suona come un successo per Angelo Pucci Grossi, già vincitore della Coppa Under 25, chiamata Trofeo Pucci Grossi in onore dell’indimenticato papà. Per il giovane pilota riminese si tratta del miglior risultato stagionale. Da segnalare anche la bella gara di Jader Vagnini. Il portacolori del Titano ha chiuso all'ottavo posto, confermando anche l'ottava posizione in classifica generale.

Ultimo appuntamento del Campionato Italiano Terra, dal primo al 3 dicembre con il Rally di Monza.