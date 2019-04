Automobile tra presente, passato e futuro: Mustang esposte a San Marino

Quest'anno la Mille Miglia avrà anche dato buca, ma le auto di classe sul Titano ci arrivano lo stesso. Il tutto nell'ambito di una serie di manifestazioni dal titolo Automobile tra presente, passato e futuro, patrocinato dall'Automobile Club di San Marino, dall'Università di Bologna e dall'Ufficio dello Sviluppo Economico sammarinese. Da aprile a ottobre, i vari club italiani porteranno le loro vetture in Repubblica ogni secondo weekend del mese. La scorsa settimana è toccato al Mustang Club of Italy, che sabato ha allestito un'esposizione nel piazzale del Wolrd Trade Center. Accanto ai bolidi della casa americana c'era anche l'auto solare Emilia 4, vincitrice dell'American solar Challenge 2018, i cui dati tecnici sono stati spiegati al pubblico da due professori dell'Università di Bologna, Giangiacomo Minak e Cristiano Fragrassa. Domenica mattina invece l'Automobile Club di San Marino ha organizzato un giro per la Repubblica, seguito da una prova di abilità cronometrata presso Fonte dell'Ovo. La vittoria è andata a Mario Feminò, che ha prevalso su Mauro Malucelli e Francesco Pedicini. Salutata la Mustang presto toccherà ad Audi RS e Ferrari, che organizzeranno i prossimi appuntamenti della manifestazione.