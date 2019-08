Barum Rally, la nona sinfonia di Jan Kopecky

Jan Kopecky è sempre più il re del Barum Rally. Il ceco trionfa per la nona volta sulle strade di casa e si impossessa dello scettro di pilota più vincente. L'accoppiata della Repubblica Ceca, Kopecky e Skoda Fabia, funziona a meraviglia e i distacchi lo dimostrano. Basti pensare che il secondo della assoluta, l'altro pilota di casa Filip Mares arriva ad oltre un minuto e mezzo dal 37enne di Opocno. E la vera gara è stata proprio quella per il podio con Mares, come detto, secondo con soli 3 decimi di vantaggio sull'inglese Chris Ingram, costretto ad accontentarsi del terzo posto. Ottimo risultato però, considerando il forfait di Lukasz Habaj, secondo nella classifica ERC dopo 6 tappe.

Dominio Skoda nel Barum, quasi come fosse un campionato monomarca: le prime 9 della generale sono tutte della casa boema. Weekend da dimenticare, invece, per il leader dell'Europeo, Alexey Lukyanuk. Il russo, dopo numerose forature, tra cui una nell'ultima prova, conclude nelle retrovie. A 2 prove dalla fine, l'ERC si sposta in Cipro dal 27 al 29 settembre prima della gran chiusura in Ungheria a novembre.