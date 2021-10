Il finlandese Bottas ha vinto Gran Premio di Turchia, sedicesima tappa del mondiale di Formula 1. Il pilota della Mercedes ha preceduto le Red Bul di Max Verstappen e Sergio Perez.

Quarto posto per la Ferrari di Leclerc mentre Lewis Hamilton ha concluso la gara in quinta posizione. Bene anche l'altra di Carlos Sainz, partito ultimo e risalito fino all'ottavo posto. Verstappen torna in testa al campionato con 6 punti di vantaggio su Hamilton.