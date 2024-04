Andrea Dovizioso è caduto con la sua moto nella pista da cross di Terranuova Bracciolini, in provincia di Arezzo. L'ex campione del mondo ha riportato un trauma cranico ed è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Careggi. Secondo le prime ricostruzioni l'incidente sarebbe accaduto in tarda mattinata. Il pilota romagnolo non è in pericolo di vita.