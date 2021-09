Brutta caduta per Luca Bernardi a Magny Cours

Domenica da dimenticare per Luca Bernardi a Magny – Cours. Una caduta al primo giro infatti ha anticipatamente terminato la seconda prova del pilota sammarinese. Dopo aver terminato il warm up in 17° posizione, con otto giri completati ed alcune informazioni utili acquisite in ottica gara, Bernardi ha nuovamente occupato la prima casella dello schieramento, conquistata ieri in Superpole, per il via di Gara 2. Scattato nel modo migliore Luca ha mantenuto per metà del primo passaggio la prima posizione, salvo poi essere superato da Aegerter alla curva 15. Desideroso di tornare subito in testa il sammarinese ha cercato subito il contrattacco all’ultima esse, finendo però a terra e venendo colpito alla schiena dallo stesso Aegerter, con conseguente esposizione della bandiera rossa. Trasportato al centro medico del tracciato i primi controlli hanno evidenziato una frattura della vertebra T12, l’entità della quale sarà approfondita tramite dei test previsti per la giornata di oggi all’ospedale di Nevers. Da stabilire di conseguenza sia i prossimi passi sotto il profilo medico che i tempi di recupero.