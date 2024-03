CIAR, Rally del Ciocco: Crugnola fa suo il Qualifying Stage ed è in testa

Il Campionato Italiano Assoluto è ripartito sotto il segno di Andrea Crugnola. Il varesino, campione in carica, è partito alla grande al Rally del Ciocco, primo appuntamento. I primi due punti della stagione sono andati proprio al pilota Citroen che ha conquistato la Power Stage davanti a Giandomenico Basso e Simone Campedelli. Distacchi comunque minimi, basti pensare che dopo tre prove speciali in 9 sono racchiusi in poco più di 10 secondi. Comanda Crugnola, navigato dal “solito” Pietro Ometto, con 3.4 di vantaggio sullo stesso Campedelli. Il romagnolo ha recuperato una posizione ben figurando sulla “Monteceneri” dominata da Crugnola così come tutti gli altri stage. Terza posizione per Basso, con lo stesso identico distacco dello sloveno Bostjan Avbelj con la Skoda. In top ten anche Ivan Ferrarotti con il sammarinese Massimo Bizzocchi alle note. Domani il clou del Ciocco con le altre 8 decisive prove speciali.