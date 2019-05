CIR, Campedelli vince la Targa Florio e va in vetta

La 103^ Targa Florio è un trionfo di Simone Campedelli, che in Sicilia trova il primo successo stagionale e la vetta del Campionato Italiano Rally. Sorpassato Basso, 4° a 48” e ora a -6 dal pilota romagnolo. Spartitosi quasi equamente le 17 prove speciali con Rossetti e Crugnola, capaci di vincerne una in più di lui – 6 contro 5 – ma infine battuti per 11” 7 e per 12” 7.

Niente triello però, la sfida per il successo è stato un affare tra Rossetti e Campedelli. Lasciata al rivale la PS1, il friulano prende subito il controllo e resta in testa fino alla PS12, quando un problema elettrico lo fa scivolare a quasi 16”. Da lì in poi Campedelli amministra a dovere e non rischia più, con Rossetti che riesce a rosicchiare qualcosina solo col successo nell'ultima prova.

Dopo tre tappe, la classifica del Campionato Italiano Rally vede Campedelli al comando a quota 39, Basso a 33 e Rossetti a 30. Il prossimo appuntamento sarà quello del Rally Italia Sardegna, in programma tra 14 e 16 giugno.