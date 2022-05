CIRA, Rally del Salento: altro successo per Campedelli

Emozioni e colpi di scena a non finire nella 54^ edizione del Rally del Salento, secondo appuntamento del Campionato Italiano Asfalto. E' stata lotta a due tra Simone Campedelli e Marco Signor, entrambi su una Skoda “gemella”. Ad avere la meglio è stato il romagnolo che, dopo i grandi piazzamenti ottenuti nell'Europeo, trova il secondo successo consecutivo nel tricolore. Campedelli, vincendo quattro delle ultime cinque speciali in programma, ha operato il sorpasso decisivo su Signor costretto a rinviare ancora una volta l'appuntamento con la vittoria nel CIRA. Il pilota trevigiano, al comando fino alla terz'ultima speciale, ha chiuso con un solo secondo e mezzo di ritardo dal leader. Con questa importante vittoria Campedelli sale a 37.5 punti nella classifica assoluta, staccando lo stesso Signor a 30 e Corrado Pinzano a 23.









Ed è proprio il biellese a prendersi il terzo posto nel Rally del Salento, a 16 secondi. Il pilota della Polo, però, è stato bravo a recuperare dopo l'assetto sbagliato nella prova spettacolo d'apertura e a conquistare il primo podio in carriera nel CIR Asfalto. Pinzano è stato anche favorito dal ritiro di Luca Pedersoli, in piena corsa per le prime tre posizioni ma costretto a fermarsi per un problema meccanico alla sua Citroen DS3 WRC. In “top ten” anche il navigatore sammarinese Massimo Bizzocchi con Ivan Ferrarotti settimi assoluti, nonostante tre forature in tre prove consecutive. Dalla “Pista Salentina” il Campionato Italiano Asfalto si sposta ora in Veneto per il Rally della Marca Trevigiana del 29 e 30 luglio.