Da Costa trionfa a Misano: è sua gara1 di Formula E

A Misano sventola la bandiera portoghese, fieramente portata da Antonio Felix Da Costa che conquista il sesto appuntamento del Mondiale di Formula E, il primo della storia disputato sul tracciato romagnolo. Come sempre, le monoposto elettriche hanno regalato spettacolo per i 28 giri di gara con sorpassi continui e numerosi colpi di scena. E, per chi non ha potuto seguire dalle tribune, c’era sempre la possibilità di farlo del paddock con una Formula E che punta sempre più all’intrattenimento. Anche grazie a corse emozionanti: la vittoria di Da Costa - scattato dalla 13ª posizione - è quella del sesto pilota diverso nei primi sei round. L’alfiere Porsche ha regolato nelle ultime curve Oliver Rowland, al volante di una Nissan, con il britannico che si è preso comunque la vetta della generale in attesa della gara di domenica. Sul gradino più basso del podio Jake Dennis con l’Andretti, a -5 dallo stesso Rowland.

"Essere il sesto pilota a vincere in sei gare diverse dimostra la competitività della Formula E. Sono contento che sia arrivato il successo, e spero che domani non ci sia un nuovo vincitore" - ha detto il vincitore Da Costa - "È stata una gara difficile, la batteria calava velocemente e c’erano tanti cambi di posizione. Ma siamo stati bravi a rimanere lì e portare a casa la vittoria. Mi sono divertito tanto qua a Misano, era la prima volta che venivo in questo circuito che ha fatto la storia della MotoGP e di altre gare. Molto veloce e tanto grip".

Soddisfatto anche Oliver Rowland, davanti a tutti con 73 punti: "Sono contento per il secondo posto e per aver guadagnato punti che mi consentono di andare in testa alla classifica generale, anche se domani c’è già un’altra gara e quindi dovremo essere bravi a ripeterci. È stata una bella lotta con Da Costa, ho avuto qualche piccolo problemino ma tutto sommato va bene così".

Come detto, Formula E è anche extra-pista. Prima della gara infatti gli appassionati hanno ballato e cantato con Rose Villain, una delle grandi artiste del momento.