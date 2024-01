Dakar: Loeb vince e tenta la rimonta, solo 1'' tra Brabec e Branch

Non si vuole dare per vinto, Sebastien Loeb. In una Dakar che ancora una volta si conferma a eliminazione – l'ultimo a farne le spese, in ordine di tempo, è lo svedese Mattias Ekstrom secondo alla partenza ed ora fuori dalla top ten – il 9 volte iridato WRC sta tentando una rimonta, che avrebbe del clamoroso. L'alfiere della Prodrive ha conquistato la settima tappa del Rally Raid – la più lunga, fatta eccezione per la Marathon da 48 ore – e ha recuperato oltre 10 minuti al leader Carlos Sainz. Lo spagnolo, che ha optato per la gestione visto il considerevole vantaggio, è sopra ora di 19 minuti su Loeb. Che si rammarica, a questo punto, della penalità di 15 minuti inflittagli prima del tappone. Sainz comunque resta in totale controllo e potrà anche contare su due compagni di squadra in Audi: Peterhansel – fuori dai giochi da tempo – e lo stesso Ekstrom. Loeb, dal suo canto, avrà l'aiuto di Nasser Al-Attiyah oggi terzo al traguardo alle spalle di Lucas Moraes con la prima delle Toyota.

Situazione molto più delicata invece nelle moto. Rientra in corsa per la vittoria finale Nacho Cornejo: il pilota Honda infila il terzo successo in questa Dakar e si riporta a circa 7 minuti dal leader. Che è sempre Ricky Brabec, ma per un soffio: c'è solo un secondo, infatti, tra lo statunitense e Ross Branch. Gli abbuoni ottenuti per aver aperto la pista hanno consentito a Brabec di mantenere la vetta ma vien da sé che – con un solo secondo a dividere i due – sia tutto aperto a cinque tappe dal termine. Lunedì inizia l'ultima settimana: si va da Al Duwadimi ad Hail per 678km con 458 di speciale.