Dakar, Sainz: "Favorito Al Attiyah, sogno il 4° titolo"

L'ultimo dell'anno partirà l'edizione n°45 della Dakar, la quarta consecutiva in Arabia Saudita. Tra i protagonisti ci sarà, come al solito, Carlos Sainz, che lascia i favori del pronostico al campione in carica Al Attiyah ma sogna il suo 4° titolo. "In questo momento dell'anno sono molto motivato - dice Sainz - è dura aspettare 365 giorni per un appuntamento del genere. La Dakar è sempre una grande opportunità, sai che ne devi approfittarne e iniziare a prepararti appena finisce l'edizione precedente. Pian piano senti che si avvicina sempre di più, ma i giorni che ti separano dalla nuova edizione sembrano non passare mai. Non ci consideriamo in nessun modo i favoriti, il vincitore dell'anno scorso è Al Attiyah e quindi il favorito è lui. Per Audi provare a vincere la Dakar è sempre un obiettivo molto importante, una sfida: Audi vuole essere la prima casa a vincere una Dakar con un motore elettrico, con un'auto ibrida, e questo è molto difficile, molto più di quanto la gente possa pensare. Quest'anno torneremo a una Dakar più classica, senza soste, e questo ti permette di avere meno informazioni su quello che sta succedendo della tappa, su come sta andando la gara di chi partiva davanti a te o dietro di te. Ci saranno meno controllo e meno informazioni sugli altri partecipanti. Ci crediamo, siamo convinti di poter essere abbastanza competitivi per lottare per la vittoria. Sono uno a cui piace sognare e oggi il mio sogno è vincere la mia quarta Dakar".