Di Giannantonio: "Moto fantastica, Poggiali un maestro". Bezzecchi: "Vogliamo essere riconoscibili anche in pista"

Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi

"Sono fantastiche e bellissime - commentano i due piloti - vogliamo essere riconoscibili non solo per l'estetica e il fluo della livrea, ma anche e soprattutto per l'impegno le motivazioni e i risultati che otterremo nella stagione che sta iniziando". Di Giannantonio parla anche di Manuel Poggiali che è stato suo Team Manager lo scorso anno :" per me un maestro, lo stimo e mi ha trasmesso tanto, lui è un Campione del Mondo e sa benissimo quali tasti toccare".

Marco Bezzecchi, lo scorso anno terzo riparte per completare il suo percorso di crescita :"riparto da un team - dichiara - che non cambierei con nessun'altro"