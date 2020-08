DTM, a Lausitz Rast spezza il dominio di Muller

Ci vogliono 4 prove per spezzare il dominio di Nico Muller nella DTM 2020. A fermarne la striscia è il campione in carica René Rast, vincente nella seconda manche del primo dei due Gran Premi Eurospeedy Lausitz. Non che per lo svizzero sia un gran danno: dopo le tre vittorie arriva un secondo posto e la classifica recita 100 punti, +39 su Rast – solo 7° nella prima manche – e +42 su Frijns, che nei GP non riesce a far fruttare le tante pole position accumulate.

Un esempio lampante di ciò si ha in Gara1, nella quale parte davanti a tutti ma viene subito sverniciato da Muller, che per i restanti 55' gestisce magistralmente i pit stop e non rischia niente. Viceversa Rast ha uno sbandamento in curva 3, resta invischiato a centro gruppo e non riesce più a rendersi pericoloso. Sul podio vanno Van der Linde – a sua volta perfetto nello sfruttare il pit stop per accaparrarsi il secondo posto – e Frijns, che resiste agli attacchi di Wittmann e chiude terzo.

Dopo quella di Spa per Muller si prospetta un'altra doppietta, ma tra il dire e il fare si intromette Rast. A lungo in battaglia con Frijns – costretto a cedergli la posizione per un passaggio sull'erba – e infine chiamato al testa a testa col rimontante Muller, risalito a cannone dalle retrovie: i due si presentano a braccetto alla bandiera a scacchi, un duello in volata risolto in favore del tedesco per appena 0”089. Dietro di loro la sfida per il bronzo è di nuovo tra Wittmann e Frijns, stavolta però il tedesco ha la meglio e si prende il suo primo podio stagionale.